Genève: Indemnités minimales pour le toubib harceleur

Son «comportement inapproprié», notamment envers une ex qui travaillait dans le même service aux HUG, a fini par lui coûter son poste. Il a recouru au Tribunal fédéral, qui vient de le débouter.

Le praticien avait poussé à bout son ex, une infirmière. Getty

Une liaison entre un médecin et une infirmière – tous deux travaillaient dans le même service des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) – a débouché sur une situation devenue intenable pour la femme. Alors qu’elle avait mis un terme à cette relation courant 2019, son ex a adopté un «comportement inapproprié» à son égard. En mai 2020, le médecin a fait l’objet d’un premier rappel à l’ordre, qui n’a débouché sur aucune sanction. Mais ses supérieurs lui ont rappelé qu’il y avait lieu d’éviter de mélanger affaires privées et professionnelles.

Un conseil qu’il n’a pas suivi. Le mal-être de l’infirmière était tel qu’elle a demandé par deux fois sa mutation. En octobre, les ressources humaines ont fini par ouvrir une enquête interne, qui a souligné le refus du médecin de respecter la décision de son ex, mais aussi son insistance envers une autre infirmière avec laquelle il avait eu précédemment une relation. Et trois femmes médecins du service ont aussi été la cible de «remarques inadmissibles», «comportement déplacé, à tout le moins verbal» et de «blagues grivoises ou remarques sexistes».

Courriel problématique

Ces éléments ont poussé la direction des HUG à se séparer du médecin en question, en mars 2021. Engagé dès 2004 par contrat de droit privé, ce dernier était passé sous le régime du droit public mais n’était pas encore au bout de son temps de probation et n’avait pas le statut de fonctionnaire. C’est donc un «licenciement simple» qui a été prononcé. Le hic, c’est qu’un courriel a été envoyé à tout le service par deux professeurs, dont le supérieur direct du médecin, pour annoncer la décision. Et le message faisait mention d’une «révocation» pour raisons de «harcèlement sexuel et de comportement inapproprié répété».

Le médecin a contesté son licenciement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, qui a admis que le message portait atteinte à la personnalité du recourant. D’une part parce que le terme «révoquer» fait référence à la sanction administrative la plus sévère, alors que, justement, la procédure choisie ne relevait pas d’une mesure disciplinaire. D’autre part parce que faire mention des raisons ayant mené à cette décision était «inutile et inconvenant», selon la Cour. Deux griefs qui l’ont conduite à juger ce licenciement contraire à la loi sur le personnel de l’Administration cantonale et des établissements publics médicaux.

Indemnité minimale

Comme les HUG se sont opposés à la réintégration du médecin, la justice genevoise a donc appliqué la loi en lui octroyant une indemnité. Estimant que le recourant était «jeune, en bonne santé et pouvait faire valoir ailleurs ses qualités professionnelles unanimement reconnues», elle lui a accordé le minimum prévu, soit un mois de salaire brut.

Une conclusion que le médecin a contestée devant le Tribunal fédéral, estimant que la Cour cantonale avait fait preuve d’arbitraire en considérant qu’il n’éprouverait aucune difficulté à retrouver du travail. Mais, alors que le recourant réclamait une indemnité de 6 mois de salaire brut, les juges fédéraux l’ont débouté. Ils ont balayé tous les arguments avancés par le recourant et ont soutenu les conclusions de la justice genevoise. Ils ont aussi mis à la charge du médecin les 3000 francs de frais judiciaires liés à cette cause.