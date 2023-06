Gare CFF de Lausanne: Indemnités, tunnel piéton, prix réduits: les partis s’unissent face au retard

Le chantier de la Gare de Lausanne avait débuté en 2021, avant d’être arrêté net fin 2022. PATRICK MARTIN/24HEURES

Le chaos autour du chantier de rénovation de la gare de Lausanne a au moins un avantage: il aura uni les partis lausannois. Lundi matin, faisant front commun, ce qui est chose rare, ils ont présenté des doléances communes pour atténuer les conséquences des retards pour les Lausannois et les pendulaires qui traversent Lausanne.

De l’argent pour les lésés

Dans ce courrier adressé aux CFF et à l’Office fédéral des transports (OFT), figurent des demandes de compensations pour les utilisateurs du train, Lausannois et pendulaires, à savoir des prix préférentiels pour les abonnements ou des cartes journalières. «Actuellement, on voit surtout un déficit de confort en termes de flux de passagers notamment: la gare de Lausanne est en retard de plusieurs décennies par rapport à d’autres gares, notamment alémaniques, pourtant secondaires en termes de fréquentation. Mais à terme, il pourrait s’agir d’un recul de la qualité de l’offre, moins de trains et moins de liaisons directes par exemple. Et ce, alors que les prix augmentent», note le président du groupe socialiste au conseil communal Louis Dana.

La liste des demandes contient également des dédommagements pour les riverains, locataires, commerces et cafés/restaurants situés dans et aux abords de la gare, en raison des incertitudes et nuisances générées par les évolutions du chantier. «Les CFF et l’OFT se disent ouverts à la discussion, mais il ne font qu’enregistrer les plaintes, et il ne se passe rien. Il ne faudrait pas attendre les faillites avant d’agir», pointe Johan Pain, élu d’Ensemble à Gauche. «Si besoin, on recommandera des voies juridiques à ces riverains», ajoute la présidente du groupe PLR Marlène Bérard.

Et les partis ne s’arrêtent pas là. Ils rappellent que le retard implique des frais pour les aménagements temporaires sur la place de la gare, mais aussi en termes de lignes de bus TL pour desservir notamment le nouveau quartier des Plaines du Loup et ses 8000 habitants. Ceux-ci attendent de pied ferme l’arrivée du métro M3, dont le chantier subit le retard de celui de la gare CFF. Ces coûts doivent être assumés par les CFF et l’OFT, estiment les partis lausannois.

Meilleure anticipation

Finalement, les partis demandent que le dossier des travaux de la gare, qui doit être entièrement revu, intègre directement deux gros projets: la création d’une extension souterraine de la gare Lausanne et ses nouvelles voies vers Renens et Fribourg, qui devait à la base n’intervenir qu’à la fin de la rénovation; et le projet d’un tunnel piéton entre la gare et le Flon, considéré comme troisième gare de Suisse romande par son volume de passagers.

D’Ensemble à Gauche à l’UDC en passant par le PS, pourtant hésitant à la base, tous les partis du législatif poussent aujourd’hui cette proposition portée par les Verts et les Vert’libéraux. «Les CFF et l’OFT doivent désormais mieux anticiper et cesser de voir cette gare comme une île déconnectée du reste de la ville et de sa mobilité», dénonce Virginie Cavalli, coprésidente des Vert’libéraux du Grand Lausanne.

Avant de prendre connaissance en détail de ces demandes, l’OFT et les CFF ont déjà réagi en indiquant leur compréhension face au mécontentement lié au nouveau planning, «regrettable mais nécessaire» selon l’OFT. Il rappelle que les autorités cantonales et communales sont depuis le début intégrées dans le processus. Les CFF réaffirment leur ouverture au dialogue.