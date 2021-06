Royaume-Uni : Une relation «indestructible» avec les États-Unis

Après sa première rencontre avec le président américain Joe Biden jeudi, Boris Johnson a qualifié d’«indestructible» la relation entre les deux pays.

«Il s’agit d’une relation, que vous pouvez appeler la relation profonde et significative, comme vous voulez, la relation indestructible», «c’est une relation qui dure depuis très longtemps et qui a joué un rôle important dans la paix et la prospérité en Europe et dans le monde», a déclaré Boris Johnson dans une interview diffusée vendredi matin par la BBC. Lors de leur tête à tête jeudi, les deux dirigeants ont abordé «25 sujets» en détail, parmi lesquels les perturbations induites par le Brexit en Irlande du Nord.