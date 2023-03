Indexation: rupture des négociations entre Conseil d’État et syndicats

«Nous sommes arrivés avec une enveloppe de 47 millions de francs et la volonté de dialoguer. Mais les syndicats ont décidé de quitter la table des négociations. Toutefois, de notre côté, nous maintenons nos propositions et demeurons ouverts au dialogue», a résumé la présidente du Conseil d’État vaudois Christelle Luisier Brodard. Mercredi, la rencontre entre le Gouvernement et les syndicats ne s’est pas terminée comme les uns et les autres espéraient.