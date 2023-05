Vaud: Indexation salariale: hache de guerre syndicale enterrée jusqu’en septembre

«Ce n’est pas assez, mais c’est mieux que rien…» Ainsi pourrait-on résumer, au terme d’une assemblée générale tenue mercredi soir, la position des syndicats des employés du public et du parapublic par rapport à la position du canton de Vaud sur l’indexation salariale. «L’Etat de Vaud continue à être parmi les employeurs publics octroyant l’indexation la plus faible de Suisse et cette décision implique, de fait, une baisse des salaires réels et une fragilité accrue face à l’augmentation du coût de la vie», ont déclaré les syndicats. Mais, au terme des débats, l’assemblée dit «prendre acte de la proposition du Conseil d’Etat sur l’amélioration de la grille salariale de 0,2% et des financements correspondant pour le secteur parapublic au 1er janvier 2024».