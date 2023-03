Tennis : Indian Wells: la jeunesse en force au 3e tour

Dans le sillage de Carlos Alcaraz et Iga Swiatek, la jeune garde également incarnée par Jannik Sinner et Emma Raducanu, a pris l’autoroute pour le 3e tour du tournoi californien samedi.

Alcaraz n’a en effet trahi aucune gêne et il ne s’est pas retenu dans ses accélération ni ses courses, même si Kokkinakis n’a pas vraiment eu la possibilité de le bousculer et encore moins de se procurer la moindre balle de break. Sur la route de l’Espagnol se dressera lundi le Néerlandais Tallon Griekspoor (36e).

Murray et Wawrinka résistent

Chez les femmes, Iga Swiatek n’a fait qu’une bouchée de l’Américaine Claire Liu (56e), étrillée 6-0, 6-1 en à peine plus d’une heure. La No 1 mondiale, 21 ans, a remporté 25 des 32 points joués dans la première manche. Et, au second set, elle a déroulé sans faiblir ni concéder de balle de break. Swiatek aurait pu en finir sur un double «donut», mais Liu s’est battue pour sauver une balle de match, et l’honneur, en remportant un jeu.