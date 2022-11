Streaming : Indiana Jones futur héros d’une série

Harrison Ford dans «Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal», sorti en 2008.

L’an prochain, Harrison Ford sera de retour au cinéma dans la peau d’Indiana Jones, personnage qu’il incarnera pour le 5e et dernière fois dans un long métrage dont le titre n’est pas encore connu. Et si l’acteur américain rangera ensuite définitivement son chapeau – vendu aux enchères pour 300’000 dollars – cela ne signifie par pour autant la fin des aventures du célèbre archéologue.

Selon « Variety », Disney et Lucasfilm souhaitent maintenant développer une série autour du personnage destinée à Disney+. Cette idée aurait été évoquée à plusieurs reprises ces derniers mois avec des scénaristes. Pour le moment, aucun détail sur l’intrigue n’est encore connu.

Si cette série voit le jour, il s’agira de la deuxième avec Indiana Jones en héros. En 1992 et 1993, «Les aventures du jeune Indiana Jones» avaient été diffusées sur la chaîne américaine ABC. Les deux saisons avaient été proposées en français sur TF1 et Jimmy en 1994 et 1995.