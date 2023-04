Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection officielle

Sélection officielle

Film d’ouverture

«Jeanne du Barry» de MAÏWENN

En Compétition

«Club Zero» de Jessica HAUSNER

«The Zone of Interest» de Jonathan GLAZER

«Les feuilles mortes» de Aki KAURISMAKI

«Les filles d’Olfa» de Kaouther BEN HANIA

«Asteroid City» de Wes ANDERSON

«Anatomie d’une chute» de Justine TRIET

«Monster de Hirokazu» KORE-EDA

«Le soleil de l’avenir» de Nanni MORETTI

«La Chimera» de Alice ROHRWACHER

«Les herbes sèches» de Nuri Bilge CEYLAN

«L’été dernier» de Catherine BREILLAT

«La passion» de Dodin Bouffant de TRAN Anh Hung

«Rapito» de Marco BELLOCCHIO

«May/December» de Todd HAYNES

«Firebrand» de Karim AINOUZ

«The Old Oak» de Ken LOACH

«Banel et Adama» de Ramata-Toulaye SY

«Perfect Days» de Wim WENDERS

«Jeunesse» de WANG Bing

Cannes Premières

«Le temps d’aimer» de Katell QUILLEVÉRÉ

«Fermer les yeux» de Victor ERICE

«Bonnard, Pierre et Marthe» de Martin PROVOST

«Kubi» de Takeshi KITANO

Séances de minuit

«Omar la fraise» de Elias BELKEDDAR

«Acide» de Just PHILIPPOT

«Kennedy» de Anurag KASHYAP

Un certain regard

Film d’ouverture: «Le règne animal» de Thomas CAILLEY

«Los Delincuentes» de Rodrigo MORENO

«How to have sex» de Molly MANNING WALKER

«Goodbye Julia» de Mohamed KORDOFANI

«CROWRÃ (THE BURITI FLOWER)» de João SALAVIZA & Renée NADER MESSORA

«Simple comme Sylvain» de Monia CHOKRI

«La mère de tous les mensonges» de Asmae EL MOUDIR

«Les colons» de Felipe GÁLVEZ

«Augure (Omen)» de Baloji TSHIANI

«The Breaking Ice» de Anthony CHEN

«Rosalie» de Stéphanie DI GUISTO

The New Boy de Warwick THORNTON

«If Only I Could Hibernate» de Zoljargal PUREVDASH

«Hopeless» de Chang-hoon KIM

«Rien à perdre» de Delphine DELOGET

«Les meutes» de Kamal LAZRAQ

Séances spéciales

«Portrait fantôme» de Kleber MENDONÇA FILHO

«Le bruit du temps» de Wim WENDERS

«Occupied City» de Steve MCQUEEN

«Man in Black» de WANG Bing

Hors compétition