Autriche Indignation après des attaques contre la communauté juive

Le représentant des juifs de Graz affirme avoir essuyé une attaque samedi soir, alors qu’une vitre du centre communautaire juif a aussi été brisée.

Les institutions représentant les juifs d’Autriche vont faire l’objet d’une protection policière renforcée, a annoncé le gouvernement samedi soir. Une décision qui intervient après l’agression d’un responsable de cette communauté et des actes de vandalisme commis sur une synagogue.

Le représentant des juifs de la ville de Graz (sud-est) Elie Rosen affirme avoir essuyé une attaque samedi soir en arrivant devant les locaux de la communauté. «J’ai vu un homme à bicyclette avec une pierre à la main. Je lui ai demandé ce qu’il faisait. Et il s’est jeté sur moi en me frappant» a-t-il dit à l’agence de presse APA. Elie Rosen n’a pas été blessé, son attaquant a pris la fuite.

Une vitre du centre communautaire juif de Graz, la deuxième ville d’Autriche, a aussi été brisée par le jet d’éclats de béton et d’autres fenêtres ont été endommagées samedi soir. Et mercredi, des inconnus avaient inscrit des slogans en faveur de la cause palestinienne sur la façade de la synagogue.