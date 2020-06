Espagne

Indignation après la mort d’un jeune Marocain dans un centre pour mineurs

Iliass Tahiri, 18 ans, est décédé dans un centre pour mineurs le 1e juillet 2019. Sa mort à d’abord été considérée comme «accidentelle», mais une vidéo diffusée sur un média espagnol a poussé le parquet d’Almeria a réouvrir le dossier. La séquence suscite l’indignation en Espagne.

Le décès l'an dernier d'un jeune Marocain dans un centre pour mineurs en Espagne avait été classé comme «accidentel». Mais la publication d'une vidéo troublante de sa mort a entraîné des appels à rouvrir le dossier et interdire la méthode utilisée pour l'attacher.

Sur ces images, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP par une porte-parole de Ginso -l'entité gérant le centre-, on peut voir des employés placer rudement le jeune homme sur un lit, à plat ventre.

Ils l'immobilisent ensuite à six. Un des gardes s'agenouille sur le bas du dos du garçon pour serrer une sangle autour de sa taille, avant de se rendre compte qu'il ne respire plus.

Quelques jours après la diffusion de ces images, le Défenseur des droits espagnol a demandé l'interdiction de cette pratique dans les centres pour mineurs. Et le 18 juin, le parquet d'Almeria a demandé la réouverture de l'enquête sur le décès.

«Agression et violence inutiles»

La veille de sa mort, il avait vu sa mère pour la première fois depuis deux mois et lui avait dit avoir été menacé et maltraité, ajoute-t-il.

Ginso a assuré à l'AFP que «la nécessité et la correcte application des mesures de contention» avait été démontrées par l'enquête et que les employés avaient «respecté scrupuleusement le protocole». Ce procédé reste «exceptionnel» et est pratiqué avec «le moins de force possible».