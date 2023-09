Italie: un homme abat l'ourse «Amarena», mascotte d’un parc des Abruzzes

VIA REUTERS

L’animal était l’un des 60 ours bruns du Parc national et ses deux oursons sont activement recherchés.

Abattue par balle

«Amarena», souvent photographiée cet été se promenant avec ses petits, était l’un des ours bruns les plus populaires du Parc national des Abruzzes. Elle a été abattue par balle par un homme de 56 ans qui a été rapidement identifié et a dit l’avoir trouvée dans l’enceinte de sa propriété, en dehors du Parc national, selon la police.