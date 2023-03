Indira Ampiot, Miss France 2023, a failli mourir deux fois

«Petite, je ne pouvais pas dormir sans une lumière allumée. Avec ma demi-soeur, on dormait dans la même chambre et elle ne voulait pas de lumière, a-t-elle dit. Du coup, on a allumé une petite lumière, il y avait un cache sur l’ampoule et elle a mis un t-shirt sur le cache. Pendant la nuit, je me réveille et je n’arrive pas à respirer. Je retourne ma tête et je vois une étincelle sur le t-shirt qui avait pris feu.» Voyant de la fumée, Indira a paniqué. Fort heureusement, son père a réussi à éteindre le début d’incendie et à sauver ainsi la vie des deux fillettes.

Plus récemment, c’est à cause d’une piqûre de moustique que Miss France a failli y passer. La jeune femme s’est souvenue d’une visite aux urgences en 2021 alors qu’elle avait perdu huit kilos et se sentait très mal. «Je ressemblais à un zombie. On pouvait me mettre dans «The Walking Dead», facile. J’ai attendu huit heures et on m’a dit que c’était une petite grippe», a-t-elle livré. De retour chez elle, Indira a commencé à cracher du sang et est donc repartie à l’hôpital où les médecins lui ont indiqué qu’elle était atteinte de la dengue . Durant deux semaines, la Française a été «malade comme un chien», souffrant de fièvre, de douleurs musculaires et de toux: «Je n’en pouvais vraiment plus. Je demandais à ma mère: «Maman, est-ce que je vais mourir?» Et la pauvre ne savait pas quoi répondre.»