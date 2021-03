La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-5 (0-1 1-1 1-3)

Buts: 14e Joggi (Rouiller/5 c 4) 0-1, 34e Devos (Pouilly) 0-2, 37e Achermann (Carbis, Trettenes/5 c 4) 1-2, 45e Devos (Hazen/5 c 4) 1-3. 55e Schmutz (Devos/5 c 4) 1-4, 56e Birbaum (Macquat) 1-5, 58e Voirol (Zubler, Augsburger/5 c 4) 2-5.