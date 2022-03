Suisse : «Indispensable» de renforcer la sécurité de l’approvisionnement

Guy Parmelin a annoncé que le Conseil fédéral avait décidé d’allouer des ressources supplémentaires en personnel à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays.

«La pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la complexité et la vulnérabilité des systèmes d’approvisionnement ont mis au jour un besoin de réforme de l’Approvisionnement économique du pays (AEP)» a annoncé le conseiller fédéral, Guy Parmelin, lors d’une conférence de presse ce mercredi.

L’AEP «repose sur une collaboration étroite entre les milieux économiques et l’État» a-t-il rappelé; avant d’affirmer qu’aujourd’hui, «le développement et l’optimisation de l’organisation s’avèrent indispensables». C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé ce 30 mars «d’adapter la structure de conduite et d’allouer des ressources supplémentaires en personnel».

L’AEP, c’est quoi «Le mandat de l’AEP consiste à assurer la disponibilité des biens et services vitaux indispensables à la bonne marche du pays, tels que les denrées alimentaires de bases et les agents énergétiques, sans oublier les infrastructures nécessaires à l’approvisionnement comme les transports et la logistique», explique le Conseil fédéral.

Un délégué à 100%

Guy Parmelin a expliqué qu’actuellement «l’AEP est dirigé par un délégué à l’approvisionnement économique du pays (DAE), à temps partiel (40%)». Ceci n’offre pas la disponibilité requise pour cette fonction de conduite, déplore-t-il. De ce fait, le Conseil fédéral souhaite que ce poste soit repourvu au plus vite avec un taux d’occupation à 100%. «La personne assumant à l’avenir cette fonction devra également disposer de solides compétences dans le domaine de l’économie et d’un réseau étendu dans les cercles économiques et politiques», dit le Conseil fédéral dans un communiqué.

En plus de cette nouvelle direction, d’autres mesures sont prévues, comme l’amélioration de la situation des ressources en personnel au sein de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), précise le Conseil fédéral qui souhaite aussi associer davantage les cantons aux démarches, renforcer la communication et l’information internes et externes et améliorer le controlling et la gestion des risques.

Ces différentes décisions visent à «renforcer la sécurité de l’AEP», conclut Guy Parmelin. Pour adapter durablement son organisation et son fonctionnement à ces nouvelles exigences, une révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) est nécessaire. Une consultation à cet effet devrait être lancée en cours d’année.