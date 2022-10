Granit Xhaka fête son 3e but de la saison.

Nombre de parties disputées par les Gunners cette saison: 14. Nombre de titularisations du milieu de terrain bâlois: 13. Et la seule fois qu'il a débuté sur le banc, contre Bodo/Glimt la semaine dernière, Xhaka avait été appelé pour assurer la victoire (0-1) à une demi-heure de la fin.

Le Suisse était encore titulaire jeudi contre le PSV Eindhoven à l'Emirates Stadium, alors qu'Arsenal avait largement fait tourner son effectif et était déjà quasiment assuré de terminer premier de sa poule A de la C3. Il reste au club londonien la bagatelle de sept parties à jouer d'ici au 12 novembre et la trêve en vue de la Coupe du monde au Qatar. Pas de quoi mettre le Suisse sur le banc.

Même avec une formation «A'», les hommes d'Arteta ont largement dominé les 2es du championnat néerlandais. Ils ont toutefois connu de grosses difficultés à la finition, avant qu'un certain Granit Xhaka ne fasse la différence à une vingtaine de minutes de la fin de la partie. Sur un centre du Japonais Tomiyasu, le Bâlois a propulsé le ballon au fond des filets d'une volée du droite magnifiquement équilibré.

Avec ce joli geste technique, Xhaka a marqué son 3e but de la saison. C'est autant en octobre de la saison en cours que sur l'ensemble de ses trois dernières années avec Arsenal! Il est sur les bons rails pour battre son record qui date des exercices 2018/2019 et 2016/2017, quand il avait marqué quatre fois en respectivement 40 et 46 rencontres.