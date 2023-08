Djakarta incite au télétravail pour réduire la pollution

Djakarta et son agglomération de 30 millions d’habitants ont récemment enregistré un niveau de particules fines supérieur à des villes très polluées.

Ce projet a deux objectifs: réduire les embouteillages à Djakarta lors du sommet de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), du 4 au 7 septembre, et «diminuer les niveaux de pollution de l’air». Dans le cadre de ce programme de télétravail, la moitié des fonctionnaires employés par l’administration de Djakarta ont été priés de travailler à domicile pour une durée de deux mois.

Zones industrielles et centrales à charbon pointées du doigt

Djakarta et son agglomération de 30 millions d’habitants ont enregistré un niveau de particules fines PM2,5 supérieur à des villes très polluées comme Riyad, Doha ou Lahore (Pakistan) récemment. Mais les défenseurs de l’environnement accusent, eux, les zones industrielles et les centrales à charbon qui entourent la capitale de largement contribuer au smog toxique qui l’étouffe. Des allégations rejetées par le gouvernement, qui estime que l’aggravation récente de la pollution de l’air est principalement due aux conditions météorologiques et au trafic.