Indonésie: prison pour une femme ayant prié et mangé du porc

Un sujet très sensible

Le Conseil indonésien des oulémas, la plus haute instance religieuse d’Indonésie qui représente tous les musulmans du pays, avait estimé que la vidéo était blasphématoire. Toute référence à l’islam est très sensible dans le plus grand pays musulman au monde. L’an passé, la police indonésienne avait interpellé six personnes pour blasphème, à la suite d’une campagne de promotion d’alcool gratuit par une chaîne de bars destinée à des clients nommés Mohammed.