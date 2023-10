Le premier train à grande vitesse d’Asie du Sud-Est sur les rails

Co-construit par quatre compagnies nationales indonésiennes et China Railway International, le train peut filer jusqu’à 350 km/h.

L’Indonésie a ouvert lundi sa première ligne de train à grande vitesse, inédite en Asie du Sud-Est. Le train, qui aurait dû être lancé en 2019, a subi des retards de fabrication et la pandémie de Covid-19 qui ont fait gonfler la facture totale d’un peu moins de 5 milliards de dollars (4,5 milliards de francs) à l’origine à plus de 7 milliards de dollars (6,4 milliards de francs).

Un plan pharaonique

Baptisé «Whoosh», acronyme de «Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal», signifiant «gain de temps, fonctionnement optimal, système fiable», le train a été conçu pour embarquer plus de 600 personnes entre Jakarta et la grande ville de Bandung en trois quarts d’heure, soit environ deux heures de moins qu’auparavant. Co-construit par quatre compagnies nationales indonésiennes et China Railway International, le train peut filer jusqu’à 350 km/h.