Trois soldats soupçonnés d’avoir torturé à mort un civil en Indonésie

«Trois soldats issus du Régiment de la sécurité présidentielle et de l’armée régulière» sont impliqués dans le meurtre.

L’armée indonésienne a annoncé mardi avoir arrêté trois militaires soupçonnés d’avoir enlevé, torturé et tué un civil pour lui extorquer de l’argent, une affaire qui a suscité une vive émotion dans le pays.

Corps retrouvé dans une rivière

D’après sa famille, des soldats ont tenté de lui extorquer une somme de 50 millions de roupies indonésiennes (3278 dollars) avant de le tuer. «Cette affaire a impliqué trois soldats issus du Régiment de la sécurité présidentielle et de l’armée régulière», a déclaré mardi devant la presse le brigadier-général Hamim Tohari, porte-parole de l’armée. «Ce qui est certain, c’est qu’elle a commencé avec un enlèvement, de l’extorsion (d’argent) et une agression qui s’est avérée mortelle», a-t-il ajouté.