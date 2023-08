Indonésie: Un séisme de magnitude 7,1 ébranle Bali sans dégâts importants

Les secousses ont été ressenties à travers Bali, ainsi que sur les îles voisines de Lombok et Sumbawa. «Quand le premier séisme est survenu, j’ai réveillé mon mari. Peu après, un deuxième s’est produit, donc on a immédiatement emmené nos enfants dehors», a souligné Ardylla Yuliacitra, une habitante de l’île touristique de 31 ans. «Le premier séisme m’a fait tanguer comme un bateau et le deuxième a secoué ma maison», a-t-elle ajouté.

Des hôtels ont évacué les clients et le personnel a surveillé les plages craignant un possible tsunami. «On a réconforté les clients, on a fourni de l’eau et des serviettes pour ceux qui ont été évacués» temporairement, a expliqué Nimas Ayu, porte-parole de l’hôtel Artotel à l’est de l’île de Bali.