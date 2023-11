Au Bangladesh, les syndicats du textile refuse la proposition de l'Etat

«Le nouveau salaire mensuel minimum pour les ouvriers des usines de confection a été fixé à 12’500 takas. Il sera effectif à partir de décembre», a déclaré à l’AFP, Raisha Afroz, secrétaire du comité du salaire minimum nommé par le gouvernement. Ce montant a été immédiatement qualifié «d’inacceptable» par la Fédération des ouvriers de l’industrie et de l’habillement du Bangladesh (BGIWF). «C’est inacceptable. Cela est en deçà de nos attentes», a protesté auprès de l’AFP Kalpona Akter, présidente de la BGIWF, qui estime que le salaire minimum devrait être augmenté jusqu’à 15’000 takas au moins.

Affrontements avec la police

Les ouvriers du textile, qui manifestent depuis deux semaines, exigent un quasi-triplement du salaire mensuel minimum, actuellement à 8300 takas (67 francs) et qu’ils veulent voir grimper à 23’000 takas (187 francs). Un peu plus tôt mardi, des violences avaient éclaté à Gazipur, au nord de Dacca. Selon la police, quelque 6000 travailleurs ont manifesté et incendié un bus, dans l’attente de l’issue des négociations sur cette hausse du salaire minimum.