Vaud - Inédit: un poste cantonal pour représenter le métier d’infirmier

Infirmiers et infirmières sont fortement sollicités et leur métier est en pleine évolution. Un représentant au canton doit permettre de mieux défendre leurs intérêts.

Cette annonce doit répondre à plusieurs problèmes, notamment une pénurie récurrente de personnel, non du fait de la formation, mais à cause des réorientations fréquentes d’infirmiers et infirmières qui quittent très tôt leur carrière, explique le Canton dans un communiqué. Des enjeux majeurs s’annoncent par ailleurs, comme le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques. Le DSAS indique répondre ainsi à une revendication de la section vaudoise de l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI).