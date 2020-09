Tournage de «GoT» : Inégalité de traitement entre hommes et femmes

Selon Emilia Clarke, les acteurs avaient un avantage de taille par rapport aux actrices sur le tournage de «Game of Thrones».

Emilia Clarke et Michiel Huisman dans «Game of Thrones».

Interviewée par le réalisateur Paul Feig dans le cadre du Festival international de télévision d’Édimbourg, l’actrice qui incarnait Daenerys dans la série de HBO a fait une révélation pour le moins surprenante sur une différence de traitement entre les hommes et les femmes sur le tournage. Selon Emilia Clarke, quand des scènes étaient filmées dans des endroits où il faisait très chaud, les acteurs avaient droit à un système leur permettant de faire baisser un peu la température sous leur costume, un privilège qui n’était pas accordé aux actrices.

«Les mecs de la Garde de nuit, comme Jon Snow, portent de la laine de mammouth tout le temps. Quand on tournait dans un pays chaud et qu’ils devaient porter ces trucs, ils avaient une pompe reliée à un générateur sous leur costume. Ils l’utilisaient pour pomper de l’eau froide dans des tuyaux et cela faisait un système de refroidissement», a confié la Britannique de 33 ans.