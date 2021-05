Coronavirus : Inégalités d’accès au vaccin du Covid-19 dans le monde

A l’heure actuelle, seul 0,3% de toutes les doses des vaccins anti-Covid administrées dans le monde l’ont été dans des pays pauvres, qui représentent pourtant 10% de la population mondiale.

La scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan compare l’inégalité de l’accès aux vaccins Covid dans le monde à l’accès aux médicaments VIH dans les années 1990. Fabrice Coffrini / AFP

Lors d’un récent entretien, la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a déploré l’inégale répartition de l’accès aux vaccins contre le coronavirus dans le monde. Elle a comparé cette situation à l’accès aux médicaments contre le VIH, en Inde, dans les années 1990. «C’est une chose à laquelle il est très difficile d’assister, moralement et du point de vue éthique. C’est inacceptable», tranche la docteur.

Les pays riches s’accaparent les vaccins

Fruit d’un effort international, le système Covax a pourtant été mis en place en amont pour tenter, justement, de lutter contre l’inégalité vaccinale. Ce dernier, actif depuis 2020, est le fruit d’une collaboration entre l’OMS et l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation (Gavi). Bâti sur un principe de solidarité internationale, son financement a été assuré par les producteurs de vaccins, de nombreux donateurs, pays et agences de santé à travers le monde. Son but est de permettre à 92 pays à faibles et moyens revenus d'avoir accès aux vaccins gratuitement.

Mais sous la pression des opinions publiques, les pays riches se sont accaparés l’essentiel des doses disponibles et ont promis de vacciner le maximum de monde possible. Le système Covax, manquant de fonds et privé des vaccins détournés par le gouvernement indien pour combattre l’explosion du Covid-19 sur son sol, n’a pu exécuter jusqu’ici qu’une toute petite part de son objectif qui est de vacciner 20% de la population de tous les pays participants d’ici la fin de l’année.

La même situation que face au sida

Il y a 20 ans, Soumya Swaminathan se souvient d’une situation similaire face au sida. Les médicaments pour sauver ses patients existaient mais ils n’avaient pas les moyens de se les payer. «Je voyais des patients mourir. Des morts affreuses, au terme d’une longue agonie, alors que les traitements étaient déjà disponibles en occident», se souvient la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé.

L’inégalité de l’accès aux vaccins anti-Covid réveille chez elle ces souvenirs douloureux de la fin des années 1990 en Inde. «J’ai perdu tant de patients et des enfants devenus orphelins. Ces images continuent de me hanter», confie la pédiatre et chercheuse indienne, aujourd’hui âgée de 62 ans.

Les traitements efficaces pour les personnes infectées par le VIH sont apparus au milieu des années 90, mais étaient trop chers pour les pays défavorisés. Il a fallu près d’une décennie d’efforts concertés avant qu’ils ne deviennent enfin abordables. Pour Swaminathan, «Il faut apprendre de l’Histoire mais il semblerait que ce ne soit pas le cas».

Les théories du complot

«Il y a des journées où vous vous sentez vraiment déprimée, triste et bouleversée, surtout quand on voit les images des gens touchés, des personnels soignants qui sont morts, mes propres collègues et camarades de classe que j’ai perdus», confie la docteur.

Une des plus grandes sources de frustration pour cette dernière, ce sont les constantes attaques «du mouvement anti-sciences». «Il n’y a pas que les sceptiques, mais il y a des gens qui diffusent délibérément des théories du complot», accuse t-elle tout en appelant à lutter contre la désinformation en fournissant des recommandations basées sur des faits.

«Malheureusement quand vous avez à faire à un nouveau virus et une nouvelle épidémie, vous ne savez pas tout ce qu’il y a à savoir dès le premier jour», regrette la scientifique. Pour elle, une des leçons à retenir de cette pandémie, c’est que «l’instruction scientifique et sanitaire sont vraiment importants».