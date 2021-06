Genève - Inégalités entre sexes: les femmes restent en colère

«C’est suffisant pour manifester!»

Sur la place des Nations, Lucine, assistance sociale de 55 ans, remonte dans le temps. «Cela fait 40 ans qu’il y a un article dans la Constitution sur l’égalité hommes-femmes, notamment sur la question des salaires, ça fait 30 ans qu’il y a eu une première grève massive, deux ans qu’il y en a eu une encore plus massive.» Or «on est toujours dans l’inégalité salariale et on vient de se prendre sur la tête l’âge de la retraite. C’est suffisant pour manifester!»

Une prise de conscience

Mais les femmes incluent l’argent dans un tout. «Avec de mauvais salaires, il est plus difficile de s’éloigner de la violence», juge Anne Fritz, du collectif genevois pour la grève féministe. Les féminicides sont sur de nombreuses lèvres. Si de l’avis général les inégalités persistent, certaines décèlent une prise de conscience. «Davantage de femmes se disent qu’il est juste de se battre pour cette cause», estime Lucine. Zoé, collégienne de 17 ans, le pense aussi. Elle est ici car «l’égalité pour tout, c’est important et normal», mais elle se réjouit de constater qu’«il y a plein de diffusion sur les réseaux sociaux, on parle tous les jours de l’inégalité hommes-femmes.» Son amie Emily, 16 ans, tempère. «Ca va dans les deux sens: vu qu’il y a eu plus de violences, on en a plus parlé.»