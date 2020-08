Cyclisme

Ineos à la croisée des saisons

L’équipe britannique doit gérer un changement de génération. Egan Bernal est celui qui doit faire le joint, en attendant les futures stars.

Froome a fini à 1h26’14

«Il aurait pu participer à l’étape, a rassuré le directeur sportif Gabriel Rasch. Mais il ne reste pas beaucoup de temps avant le Tour de France et on voulait être sûr qu’il ait assez de temps pour que ses maux de dos puissent être traités, afin qu’il soit à 100% au départ de Nice.»

Le doute porte surtout sur les deux anciens vainqueurs de la Grande Boucle, Chris Froome et Geraint Thomas, âgés aujourd’hui de respectivement 35 et 34 ans. Sur le Dauphiné, les deux coureurs britanniques ont fini respectivement 37e à 53’38 et 71e à 1h26’14 du vainqueur colombien de l’épreuve, Daniel Martinez. Oui: une heure, vingt-six minutes et quatorze secondes, presque l’entier d’un match de football sans les interventions pour la VAR.