Football – Ineos ne veut pas vendre le LS

Le Lausanne-Sport traverse à nouveau une saison très compliquée sur le plan sportif. La troisième en cinq ans depuis le rachat du club vaudois par Ineos en novembre 2017. Selon certaines sources, c’est même la fois de trop pour la multinationale qui souhaite véhiculer une image de gagnant dans le monde du sport en général et du football en particulier. Ce qu’elle réussit d’ailleurs parfaitement avec l’OGC Nice, un club dont elle a pris les commandes il y a moins de trois ans et qui a déjà, cette saison, un pied et demi en finale de la Coupe de France et qui occupe actuellement la troisième place en Ligue 1, synonyme, pour l’instant, de qualification pour la prochaine Ligue des champions.