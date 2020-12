Formule 1 : Ineos prend de grandes parts de l’écurie Mercedes

Le géant industriel britannique Ineos, connu pour ses acquisitions sportives dont le Lausanne-Sport, devient actionnaire de l’écurie de F1 Mercedes à part égale avec le groupe Daimler et le patron de l’équipe Toto Wolff.

«La participation d’Ineos à hauteur d’un tiers dans l’écurie s’ajoutera à son rôle actuel de partenaire principal, est-il précisé dans un communiqué. Parallèlement, Daimler réduira sa participation de 60% actuellement et Toto Wolff augmentera ses 30% actuels, afin de créer trois partenaires égaux dans l’entreprise.» Ce changement d’actionnariat ne change pas le statut de l’équipe, qui restera «l’écurie d’usine de Mercedes-Benz et continuera à courir avec des châssis et des moteurs Mercedes dans les années à venir».

Wolff, par ailleurs, demeurera Team Principal et PDG «pour trois années supplémentaires», le temps de former son remplaçant. «Il aura ensuite la possibilité de passer à une nouvelle fonction exécutive au sein de l’organisation lorsqu’il décidera que c’est le bon moment».

En décembre 2019, Mercedes et Ineos avaient annoncé un partenariat comprenant du sponsoring et le développement de projets scientifiques et techniques communs en F1, cyclisme et voile, secteurs dans lesquels Ineos était déjà impliquée.