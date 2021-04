Cyclisme - Ineos trop fort pour les Suisses

Les habitants d’Oron et les supporters suisses qui ont réussi à se glisser le long des quatre kilomètres du parcours vaudois y ont cru pendant presque une heure. Stefan Bissegger, déjà vainqueur sur Paris-Nice cette année, avait réussi le meilleur temps et même relégué son « compatriote » Thurgovien Stefan Küng à près de six secondes. Mais ça, c’était avant que la machine Ineos ne se mette en route…