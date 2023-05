Danse avec les stars: pourquoi Inès Vandamme a changé de nom

En trois saisons, dont une en compagnie de Ladji Doucouré, Inès Vandamme est devenue l’une des danseuses favorites des téléspectateurs de «Danse avec les stars». Mais ce que les fans du programme et de la Française de 30 ans ignoraient, c’est que Vandamme n’était pas son unique nom de famille. C’est en janvier 2023 que la danseuse et chorégraphe a annoncé sur Instagram qu’elle ne portait désormais plus que le patronyme de sa maman.