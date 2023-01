Football : Infantino justifie son selfie devant la dépouille de Pelé

«Je suis consterné, a débuté le président de la FIFA. Je tiens à préciser que j’ai été honoré que les coéquipiers et les membres de la famille du grand Pelé m’aient demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. Et évidemment, j’ai immédiatement accepté. Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé ont demandé de faire un selfie de nous tous ensemble mais ils ne savaient pas comment le faire. Donc, pour être utile, j’ai pris le téléphone de l’un d’entre eux et pris la photo de nous tous pour lui.»

Et Infantino d’ajouter qu’il n’a aucun regret et qu’il referait la même chose si l’occasion se présentait. «Si être utile à un coéquipier de Pelé génère des critiques, je suis heureux de l’accepter et je continuerai d’être utile partout où je le pourrai à ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du football. J’ai tellement de respect, d’admiration pour Pelé et cette cérémonie que je ne ferais jamais rien qui serait irrespectueux de quelque façon que ce soit.»