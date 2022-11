Qatar 2022: Infantino prend la pose avec le controversé brassard «One Love»

Gianni Infantino et Nancy Faeser en tribunes pendant le match opposant l’Allemagne et le Japon.

Pour rappel, sept équipes – dont la Suisse – avaient prévu de porter le brassard «One Love» pendant la Coupe du monde de football qui se déroule en ce moment au Qatar. La FIFA avait rapidement coupé court à l’idée, en interdisant purement et simplement le port de cet accessoire. Les équipes risquaient des sanctions sportives, et ont donc renoncé, non sans un certain mécontentement.