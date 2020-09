Interrogé jeudi soir lors de l’émission Piazzapulita sur la chaîne italienne La7, Alberto Zangrillo, le médecin traitant de l’ancien chef du gouvernement italien à l’hôpital San Raffaele de Milan a tenu ensuite à préciser ses propos. A la question de savoir si cela aurait pu tuer Silvio Berlusconi, le responsable des soins intensifs a été catégorique. « Oui, cela l’aurait probablement tué et il le sait. Non, il ne s’agit pas d’une boutade pour exagérer la situation vu la personne de laquelle on parle, mais de la réalité. »