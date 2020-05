Actualisé il y a 1h

Coronavirus

Infecté en vacances: est-ce que je risque de perdre mon job?

Peu à peu, les frontières s’ouvrent et de plus en plus d’avions décollent à nouveau. Mais est-ce que je risque mon emploi si je pars en vacances à l’étranger et que je suis infecté par le coronavirus? Un avocat spécialisé en droit du travail donne ses réponses.

À partir du 15 juin, les Suisses pourront à nouveau se rendre à l’étranger. C’est à ce moment que les frontières avec l’Allemagne, l’Autriche et la France s’ouvriront à nouveau. Si tout se passe comme prévu. Les vacances en Italie peuvent même être possibles à partir du 3 juin. Swiss relance également son programme de vols en juin, en partant du principe que les Suisses n’ont pas perdu leur désir de voyager malgré la pandémie.

L'Office fédérale de la santé publique continue de recommander d’éviter les déplacements inutiles. Son site web indique que «partout dans le monde, il existe un risque de contracter le nouveau coronavirus». En tout cas, les employeurs ne sont pas ravis de risquer que leurs employés soient infectés pendant les vacances. En mars, «Ems-Chemie» a même interdit à ses employés de prendre des vacances dans les zones particulièrement touchées. Les employés devaient divulguer leur destination de voyage, comme l’a dévoilé «Blick». Selon leurs propres déclarations, ce règlement interne de l’entreprise n’est plus appliqué.

Dans des cas extrêmes, cependant, l’employeur pourrait refuser de payer le salaire si un employé est infecté par la maladie par sa propre faute. Un expert en droit du travail explique ce qui peut et ne peut pas être fait.

L’employeur peut-il m’interdire de prendre des vacances à l’étranger ?

Nicolas Facincani, avocat spécialisé en droit du travail : Non, ce n’est pas l’affaire de l’employeur. Il ne peut pas intervenir dans les activités de loisirs de son employé qui ne le concernent pas.

Qu’en est-il des voyages dans les zones à risque?

Je ne considère pas non plus qu’une interdiction soit admissible dans ce domaine.

L’employeur peut-il demander des informations sur l’endroit où je vais en vacances ?

La doctrine dominante dit que cela n’est pas possible non plus.

Comment puis-je me défendre contre des demandes inacceptables de l’employeur ?

Il n’est tout simplement pas acceptable de préciser la destination de vacances. Par conséquent, si l’employé recevait cet ordre, ce serait abusif et une compensation pourrait être exigée. En tant qu’employé, vous n’avez pas d’autre choix ; en fait, vous n’avez pas beaucoup de marge de manœuvre.

Que se passe-t-il si je suis infecté par le virus pendant mes vacances à l’étranger ?

Si vous vous rendez dans une zone à risque et que vous êtes infectés, l’employé risque d’être responsable de sa maladie. L’employeur pourrait alors refuser de lui verser son salaire. Cependant, comme il n’y a plus de zones à haut risque qu’il y a deux mois, il est peu probable qu’une infection à l’étranger soit considérée comme auto-infligée.

Est-ce que je suis toujours payé si je dois ensuite être mis en quarantaine pour cause de maladie ?

Oui, vous seriez traités comme un malade normal. Le salaire devrait continuer à être versé en conséquence, sous réserve d’éventuelles blessures auto-infligées.

L’employeur peut-il m’imposer le télétravail après mes vacances ?

Oui, par mesure de précaution, il peut le faire mais seulement pour une durée limitée. Mais on ne peut vous forcer à faire du télétravail pendant des mois sous prétexte du risque de transmission du virus.

Quelles sont les autres possibilités dont dispose l’employeur ?

Il peut organiser un test de dépistage, par exemple. Pour cela, il devrait cependant avoir une indication d’un risque accru d’infection, par exemple parce que l’employé se trouvait dans une zone à risque.

