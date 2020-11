Les autorités le rappellent à longueur de journées, le Covid-19 touche également des personnes jeunes et en bonne santé. Dernier exemple en date, le chanteur de R&B américain Jeremih a été pris en charge en soins intensifs à Chicago. L'artiste de 33 ans serait dans un état sérieux. D'après TMZ, le pronostic ne serait pas bon et le chanteur a été placé sous ventilateur.

Après l'annonce de cette nouvelle inquiétante, de nombreux artistes ont posté un message de soutien à Jeremih. Parmi eux Chance The Rapper ou encore Big Sean.

Originaire du sud de Chicago, Jeremih Felton de son vrai nom s'est imposé comme l'une des valeurs sûres du R&B américain au cours des dix dernières années. Ses morceaux «Down on Me», «Birthday Sex» et «Don’t Tell 'em» ont connu un succès retentissant.