Coronavirus

Infectés, des singes ont développé une immunité

Une étude chinoise révèle que plusieurs macaques ayant contracté le Covid-19 ont été protégés d’une réinfection 28 jours plus tard.

La contamination par le nouveau coronavirus responsable de la pandémie de Covid-19 a protégé des macaques d'une réinfection 28 jours plus tard, selon une étude chinoise parue jeudi dans la revue Science .

L'immunité au coronavirus à la suite d'une première infection, et sa durée, restent des questions sans réponse définitive chez les humains: il faudra attendre d'autres vagues, et peut-être des mois ou des années, pour savoir si les millions de gens contaminés au début de la pandémie sont protégés ou non.