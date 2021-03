Peu d’infections sévères

Plus de la moitié des infections évitées

Daniel Speiser, immunologue de l’Université de Lausanne, explique au «Tages-Anzeiger» que les vaccinations permettraient de prévenir plus de la moitié des infections. Mais d’autres études sont nécessaires pour clarifier ce point plus précisément. D’ici là, la règle reste la même: vacciner autant que possible et respecter les mesures barrières.