Suisse : Infiltration chez les complotistes: le journaliste obtient gain de cause

Le Conseil Suisse de la presse déclare cette pratique admissible, si les informations récoltées ainsi sont d’un intérêt public évident et qu’il n’a pas été possible de les obtenir autrement.

Entre septembre et octobre 2020, le site heidi.news a publié un reportage en huit épisodes intitulé «Au cœur de la complosphère» et qui raconte, de l’intérieur, la vie d’un groupe d’adeptes des théories dites du complot, en Suisse romande.

Pour enquêter, le journaliste s’est fait annoncer auprès des personnes interviewées en taisant les raisons réelles de sa présence parmi eux et en travestissant divers éléments biographiques. L’opération a duré près de deux mois, à l’été 2020. Après la parution, le journaliste avait par ailleurs été la cible d’injures racistes et Reporters sans frontières lui avait apporté son soutien.

Plainte rejetée

Si la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» réprouve effectivement l’usage de «méthodes déloyales», elle prévoit néanmoins des exceptions suivant lesquelles la récolte d’informations sous couverture apparaît, selon les circonstances, comme un moyen d’enquête légitime et conforme aux règles déontologiques. Elle l’est alors à la double condition que les informations récoltées présentent un intérêt public prépondérant, et qu’elles n’aient pas pu être obtenues par une méthode plus loyale.