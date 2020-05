Berne/Valais

Infiltrations d'eau: le Lötschberg a dû être fermé

Jeudi, des experts se sont activés dans le tunnel du Lötschberg, qui était une nouvelle fois victime d'infiltrations d'eau et de boue.

Les infiltrations se sont produites sur le même tronçon à deux voies que les fois précédentes, soit entre Ferden (VS) et St-Germain (VS), à quelque 2,5 km du portail sud de Rarogne (VS), explique jeudi à Keystone-ATS une porte-parole de la compagnie ferroviaire BLS. Le tube a dû être fermé quelques heures durant lesquels le trafic ferroviaire a été perturbé. Il a été rouvert peu après 15 heures.