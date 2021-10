Onex (GE) – Infirmier violement agressé en allant au travail

Une sacoche pour cible

Vers 7h15, à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, le quinquagénaire a croisé un individu, «masque médical sur la bouche et capuche», qui a exigé qu’il lui remette sa sacoche. «Il n’y a que mon lunch dedans», a répondu Paolo. Son agresseur l’a alors frappé sur le crâne avec un objet contondant non identifié, avant de lui faire un balayage. Au sol, le malheureux infirmier a encore reçu plusieurs coups de poing et de pied au visage ainsi qu’à la tête. Le constat médical décrit une prothèse dentaire cassée, une lèvre en lambeaux, une plaie profonde au front, une contusion et des hématomes au cuir chevelu.