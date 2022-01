Lausanne : Infirmière du CHUV accro aux stupéfiants

Une soignante du Centre hospitalier universitaire vaudois a été condamnée pour avoir volé et consommé des ampoules de stupéfiants destinés à soulager la douleur des patients. Les faits ont eu lieu entre janvier et mars 2021.

Quelque 200 ampoules de 2 ml de Fentanyl Sintetica (un analgésique très puissant réservé à l’anesthésie générale et au traitement postopératoire des douleurs), 117 autres ampoules de 10 ml du même produit et 25 ampoules de 1 ml de morphine ont disparu du CHUV entre janvier et mars 2021. Selon « 24 heures » , ces produits stupéfiants ont été dérobés par une infirmière pour sa consommation personnelle. Le CHUV a porté plainte. La fouille du casier de l’infirmière et une perquisition de son domicile ont respectivement permis de retrouver « une fiole de Clamoxyl de 250 mg (un antibiotique qui appartient à un groupe de médicaments appelés pénicillines) avec de la poudre blanche à l’intérieur et une cinquantaine d’ampoules de Fentanyl vides et cassées » , indique « 24 heures » .