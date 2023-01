États-Unis : Infirmiers et agents plaident non coupable après la mort d’un Afro-Américain

Aux États-Unis, trois policiers et deux infirmiers, poursuivis pour le décès d’Elijah McClain, un Afro-Américain décédé, lors d’une intervention, ont plaidé non coupable, vendredi, d’homicide involontaire dans le Colorado. En août 2019, âgé de 23 ans, le jeune homme avait, lors d’une interpellation à Aurora, subi une clé au cou puis s’était vu injecter de force un puissant calmant, et était décédé trois jours plus tard, d’une crise cardiaque.