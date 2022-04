Bilan : Inflation et baisse des exportations vont affecter l’économie russe

Le Fonds monétaire international estime qu’en Russie, l’inflation devrait aller au-delà de 20 pour cent. Si la hausse des prix a d’abord atténué son effet, à terme, l’économie du pays devrait en pâtir.

En Russie, l’inflation devrait dépasser 20% cette année et l’économie du pays pâtira à l’avenir d’une baisse des exportations de l’énergie, qui sont pour l’heure largement compensées par la hausse des prix énergétiques, indique le Fonds monétaire international (FMI) dans son «Rapport sur l’Europe», publié vendredi. «En Russie, les sanctions et l’incertitude sans précédent devraient peser lourdement sur les investissements et les exportations, ainsi que déprimer les importations et la consommation privée», résument les auteurs du rapport.