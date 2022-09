Horlogerie : Inflation, guerre et pénurie: les montres suisses font face à la crise

Grandes marques et petits artisans subissent différemment les effets de la crise. LMS

La troisième édition du salon horloger Watch Days s’est achevée jeudi à Genève. L’occasion pour les maisons horlogères de toutes tailles de présenter leurs collections, mais aussi d’évoquer une situation économique tendue et incertaine. Toutes les marques font le même constat d’un marché bipolaire: d’un côté les exportations de montres suisse sont proches du record depuis le début de l’année 2022, et de l’autre la perte du marché russe, une inflation galopante, des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement et une augmentation du prix de l’énergie planent comme un nuage noir.

La situation actuelle affecte particulièrement les artisans de l’horlogerie qui façonnent des pièces plus proches de l’art que de la montre de tous les jours. La jeune marque HYT, basée à Neuchâtel, n’a aucun problème à trouver preneur pour des pièces à 120’000 francs mais souffre pour une autre raison: «Certaines pièces, comme l’impressionnant dôme de notre montre Moon Runner, viennent de Chine, et nous subissons ces pénuries de plein fouet, admet David Cerrato, directeur de la maison. Les délais sont rallongés et les prix explosent.» Les conséquences pourraient être catastrophiques pour cette maison qui vient à peine de se relever d’une faillite. «Mais il ne faut pas se leurrer, nous sommes tous touchés», précise le patron.

Perte du marché russe et crise énergétique

Du côté des maisons aux productions plus importantes, le constat est le même mais les conséquences sont différentes: «On ne peut pas éviter l’éléphant dans la pièce, avoue Niels Eggerding, grand patron de Frédérique Constant. La machine était pourtant repartie après la crise du Covid… mais certains composants mettent aujourd’hui 12 mois à être livrés au lieu de 6 auparavant. Mais nous avons toujours connu des hauts et des bas: je reste très optimiste malgré tout.» Les gros volumes et les multiples fournisseurs permettent d’atténuer le problème.