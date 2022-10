Suisse: Inflation: la Surveillance des prix débordée par les plaintes

La hausse des prix inquiète les Suisses, et ils sont toujours plus nombreux à se tourner vers la Surveillance des prix de la Confédération pour dénoncer l’augmentation du coût de la vie. «Nous recevons actuellement beaucoup plus de plaintes des citoyens qu’en temps normal», nous confirme Beat Niederhauser, suppléant du Surveillant des prix.

Pouvoirs limités

Les augmentations des prix du gaz sont au centre des préoccupations, et une enquête est en cours dans le domaine des carburants et du mazout, précise-t-on à Berne. «Nous étudions l’évolution des marges sur toute la chaîne de création de valeur. Un thème permanent est en outre la poursuite de la forte augmentation des coûts de la santé», précise Beat Niederhauser.

La Surveillance des prix rappelle aussi que ses pouvoirs sont limités. «Nous pouvons intervenir sur les prix pratiqués par les entreprises privées et publiques disposant d’un pouvoir de marché et lorsqu’il n’y a pas de concurrence, explique Beat Niederhauser. Notre mission est de lutter contre les augmentations injustifiées, et c’est ce que nous faisons. Si c’est l’État qui fixe les prix, nous avons uniquement le droit de faire des recommandations.» La Fédération romande des consommateurs (FRC) dit de son côté que la hausse des prix l’«occupe beaucoup». Elle a d’ailleurs mis en ligne une page consacrée spécialement au sujet de l’inflation et des pénuries pour répondre aux questions et conseiller la population.