Inflation: Les fonctionnaires romands veulent être augmentés de 5%

En plus des produits de consommation quotidiens, factures d’électricité, primes maladie, loyers et TVA continuent d’être toujours plus chers cette année, constatent-ils. «Comme dans le privé, les salariés et les rentiers des services publics et parapublics sont touchés de plein fouet par la perte de pouvoir d’achat», dénoncent notamment les organisations. Selon elles, une telle augmentation des salaires «est finançable dans une grande partie des cantons».