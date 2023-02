France : Inflation, retraites… Macron en première ligne au salon de l’Agriculture

Emmanuel Macron a entamé tôt samedi une visite au salon de l’Agriculture à Paris, rendez-vous politique rituel des présidents français pour prendre le pouls du pays, en plein bras de fer sur une réforme contestée des retraites et la flambée des prix de l’alimentation.

Après un premier échange avec des représentants de la filière pêche, avec qui il a évoqué les difficultés du Brexit et de l’envolée des prix des carburants, Emmanuel Macron a coupé le ruban inaugural de ce Salon qui permet chaque année depuis 1964 aux citadins d’aller à la rencontre du monde agricole.

Souveraineté alimentaire

Un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine accompagnée d’une poussée de l’inflation, le président à appelé la grande distribution à «contenir ses marges pour lutter contre l’envolée des prix alimentaires.» Et Emmanuel Macron va insister tout au long de la journée sur la nécessité de «renforcer la souveraineté» alimentaire du pays et de soutenir les agriculteurs face aux défis environnementaux, avait indiqué avant le début de la visite le palais présidentiel.