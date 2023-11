Inflation stable en octobre… parce qu’on ne compte pas les loyers

Les prix du panier moyen en Suisse en octobre ont augmenté de 0,1% par rapport à ceux du mois de septembre: c’est ce qui ressort des calculs mensuels publiés jeudi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Parmi les évolutions citées par l’OFS, on apprend que le prix du mazout, du vin rouge étranger et des manteaux et vestes pour femmes ont augmenté et que ceux des fruits et légumes, de l’hôtellerie et de l’essence ont baissé.