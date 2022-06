Zurich : Influenceur puni pour avoir mis son sexe dans la bouche d’une femme

La Cour suprême zurichoise a reconnu un homme de 27 ans coupable d’avoir mis son pénis dans la bouche d’une femme à son insu, alors qu’elle avait un rapport avec un autre homme.

Reconnu coupable

De son côté, l’avocate de la partie civile a réclamé la condamnation et une réparation pour tort moral. La victime avait des relations sexuelles consenties avec un autre homme au moment de l’incident, «elle ne devait en aucune manière s’attendre à ce que quelqu’un entre dans la chambre et l’agresse sexuellement», a-t-elle dit. Pour cette raison et parce qu’elle avait les yeux fermés, elle aurait été incapable de résister, poursuit-elle. «L’accusé a vu que la femme était plongée dans l’acte avec un autre homme et en a profité sans vergogne».