L’influenceuse Poupette Kenza devra payer 50'000 francs

L’influenceuse Poupette Kenza, une des plus populaires sur les réseaux sociaux français, est visée par une amende de 50’000 euros (près de 48’000 fr.), a confirmé vendredi à l’AFP la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). De son vrai nom Kenza Benchrif, la jeune femme de 23 ans, mère de deux enfants, filme abondamment son quotidien et compte 1,6 million d’abonnés sur Snapchat, 1,1 million sur TikTok et un million sur Instagram.